Estado entrega cerca de 200 casas em Nova Esperança

Cerca de 200 casas foram entregues nesta segunda-feira, 10, para moradores das comunidades de Barro Duro, Cepel e Bom Sucesso, todas em Nova Esperança.

De acordo com o Governo do Estado, foram entregues 50 unidades no Loteamento BA-526 e outras 147 no Loteamento Barro Duro I, onde houve um ato com a presença do governador Rui Costa.

A iniciativa faz parte do projeto de urbanização integrada do bairro em Salvador, que prevê ao todo a construção de 411 moradias, além de obras de infraestrutura.

