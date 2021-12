Estado é carente de delegacias para proteção a crianças

Há duas semanas, Daniel*, de 10 anos, foi agredido pelo pai. O ferimento foi grave e ele precisou enfaixar a cabeça.

Para registrar ocorrência, tio e avó levaram o menino à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Desde que foi criada, há 22 anos, a Dercca é a única unidade policial do Estado que focaliza este tipo de atendimento e, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), não existe previsão para a criação de outras delegacias similares.

Em Salvador, a titular da Dercca, Ana Crícia Macedo, admite a necessidade de que novas especializadas sejam abertas. "Por conta da demanda, precisamos de outras delegacias na capital e cidades do interior", diz a delegada.

Por mês, a unidade policial localizada em Brotas registra, em média, 450 ocorrências, a maioria por agressão física. Até abril deste ano, a Dercca ainda abrigou uma carceragem feminina, que agora está interditada.

Segundo dados do Programa Viver, que atende vítimas de violência sexual, 247 crianças e adolescentes foram vítimas deste tipo de crime somente nos seis primeiros meses deste ano. Na faixa etária de 12 a 15 anos, foram 106 casos.

A equipe de reportagem solicitou à assessoria da SSP, última quarta-feira, dados sobre os principais crimes registrados na Dercca. Até o fechamento desta edição, o pedido não foi atendido.

"Violação" - Após procurar a Dercca, Daniel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, para fazer exames, e para o Conselho Tutelar. Na semana passada, voltou à Dercca para ser ouvido por um delegado.

Integrante do Conselho Tutelar VI, que atende a região de Pernambués, Raidalva Mercês reclama: "A criança tem que relatar a violência no conselho, na Dercca, para o agente policial, e depois para um delegado. É uma violação do direito de proteção que ela tenha que repetir isso, reviver esse terror tantas vezes".

Assim como Daniel, Joana*, 5 anos, foi levada à Dercca por conta de uma agressão física. Na unidade policial, enquanto a mãe relatava o ocorrido, Joana a tudo escutava. Sentada em um banco, a pequena vítima escutava o relato de que o padrasto a agredira fisicamente e ainda jurara a mãe de morte.

Para a titular da Dercca, o ideal era que a criança não presenciasse o relato, mas transfere a responsabilidade à mãe. "Melhor seria a menina não ouvir, mas não foi uma falha no atendimento. A mãe deveria saber", destaca.

No ano passado, uma brinquedoteca foi inaugurada, mas não há funcionário para acompanhar as crianças. Há, ainda, salas para psicólogo e assistente social, mas também não há profissionais.

Apesar dos desafios, um usuário ouvido por A TARDE considerou o atendimento positivo. "Achei bom, me trataram de um jeito adequado", disse um comerciante que levou o filho de 17 anos, após o jovem ter sido ameaçado de morte.

A psicóloga Lorena Pimenta diz que o atendimento tem que ser "diferenciado", e defende a forma lúdica para se obter o relato: "A criança reage diferentemente do adulto e se expressa de forma subjetiva. Trabalhar a brincadeira é se aproximar, utilizando algo próprio da infância". Mas Lorena diz que não adianta ter brinquedoteca sem profissionais que desenvolvam o potencial do espaço.

Expansão - "A Dercca está melhor, mas não supre a demanda de Salvador. A criança e o adolescente são revitimizados quando entram nas delegacias de bairros com policiais que lidam com todo tipo de violência. Se tivesse equipe especializada, evitaria muito isso acontecer", opina o coordenador do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA-BA), Edmundo Kroger.



Para o coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca-BA), Valdemar Oliveira, a situação se complica no interior. "Se é assim na capital, imagina no interior. Deveríamos ter especializadas pelo menos nas cidades-polo", diz Oliveira.

Em nota, a SSP-BA informa que a Polícia Civil está "atenta" às questões e ciente da necessidade de criar novas unidades. Mas que, nesse momento, "prioriza a recomposição dos quadros com a realização de concursos".

Em 2012, houve um projeto para se criar mais cinco especializadas como a Dercca até 2015. "Tive acesso ao projeto, mas até hoje não melhoraram nem a Dercca", critica Eliana Portela, promotora do Ministério Público da Bahia.

* Nomes fictícios

