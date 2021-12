Estado de saúde de policial civil baleado no queixo é considerado estável

O estado de saúde do policial civil Cláudio Luís Ferreira de Lacerda, de 42 anos, baleado na noite da quarta-feira, 21, no Barbalho, é considerado estável, segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil.

Até a noite desta quinta, 22, ele seguia internado na Unidade Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), no Pau Miúdo, sem risco de morte.

Lacerda foi baleado no queixo, na rua Professor Viegas, ao lado do Instituto Federal da Bahia (IFBA), às 21h30, durante um roubo. Ele tinha acabado de sair da Lanchonete e Bar do Recreio, onde passou parte da noite bebendo com dois amigos.

“Eles tomaram quatro cervejas. Depois os amigos foram embora, ele foi ao banheiro e saiu. Três caras chegaram em um carro e dois foram para cima dele. Foi muito rápido”, contou um funcionário do bar, sob anonimato.

Após a ação, os criminosos fugiram no Peugeout 207 cinza (OKU-2695) levando a arma do policial, uma pistola calibre .40. O carro, que foi roubado no Ogunjá, minutos antes do crime, foi abandonado na Liberdade.

“Ele brigou com o cara para não entregar a arma. Aí o outro [suspeito] deu um tiro nele”, afirmou outro funcionário do bar.

Arma chamou a atenção

Conforme o delegado Lúcio Ubiraci, titular da 1ª Delegacia do Barris, os suspeitos iam passando pelo local e, ao perceber que Lacerda estava armado, atiraram.

“A chave do carro dele caiu, quando abaixou para pegar, os suspeitos viram a arma na cintura dele, atiraram e levaram a arma”, contou o titular.

Ele iniciou as investigações, mas passou o caso para o delegado Odair Carneiro, responsável pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública (SSP/ BA) que apura crimes contra policiais. Segundo Ubiraci, os suspeitos são altos, têm a pele clara e aparentam ser jovens.

