Estado de saúde de músico da Estakazero é grave

O baterista da banda de forró Estakazero, Paulo César Perrone de Souza Júnior, de 32 anos, está internado em coma induzido no Hospital Geral do Estado (HGE), após passar por uma cirurgia que foi dividida em duas etapas. Ele está entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O músico foi baleado na cabeça, por volta das 13h30 desta terça-feira, 19, quando dois homens passaram em uma moto e efetuaram disparos contra ele. Paulo César estava em um Fiat Uno, cor cinza, na Rua do Jaracatiá, próximo à Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores.

A vítima foi atendida por um policial da 16ª Delegacia de Polícia e, com a chegada dos policias da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), foi encaminhada ao HGE.

De acordo com Marcelo Tannus, delegado do Departamento de Homicídios e Proteção às Pessoas (DHPP), foi encontrado no local, do lado de fora do carro, um envelope de banco violado, o que pode indicar mais um caso de saidinha bancária.

Ainda segundo Tannus, os vidros das portas traseiras foram perfurados por tiros. Há também uma perfuração no para-brisa do automóvel, causada, possivelmente, pelo tiro que atingiu a cabeça do músico.

A Polícia Militar constatou que houve uma colisão entre o veículo no qual estava o músico e um Ford Fiesta preto, mas não soube informar se a colisão ocorreu antes ou depois de a vítima ser atingida pelo tiro. O veículo de Paulo César foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por perícia.

Estado de saúde - Após o final da segunda cirurgia, Paulo foi colocado em coma induzido, de acordo com um primo que não quis se identificar. Agora, a família aguarda para ver como o músico vai reagir ao procedimento cirúrgico.

Após a primeira etapa da cirurgia, a médica e tia da vítima Dra. Flávia Roriz tranquilizou os familiares com a notícia de que Paulo César estava reagindo bem ao procedimento. No entanto, alertou que como se tratava de uma cirurgia neurológica, a situação é delicada.

O tiro atingiu o músico na têmpora esquerda e saiu pela direita. Com isso, a bala não se alojou na cabeça da vítima, informou a Dra. Flávia.

Espera - Familiares e alguns integrantes da banda estiveram presente durante toda a tarde no hospital. Uma das tias do músico, que também não quis se identificar, disse que ele não morava próximo ao local onde ocorreu a tentativa de homicídio.

Segundo ela, pela manhã, ele esteve em uma loja de instrumentos musicais, no Rio Vermelho.

"Ele é um músico excepcional. Todos os integrantes da Estakazero torcem muito por sua recuperação", desabafou Kel Mascarenhas, empresário da banda.

Produtor do grupo, Jucimário Trindade contou que o músico está na banda há cerca de um ano.

O grupo não tinha show programado para esta terça. A última apresentação foi no último sábado, 16, em Feira de Santana. O próximo show na agenda da banda Estakazero está marcado para este sábado, 23, em Riachão do Jacuípe, mas a assessoria da banda ainda não confirmou se vai ocorrer.

Mariana Mendes e Renata Moreira, com informações de Samuel Lima Estado de saúde de músico da Estakazero é grave

