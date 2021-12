Estado de saúde de criança picada por cobra é estável

É estável o estado de saúde do menino de 10 anos, picado na coxa por uma cobra cascavel, na tarde da ultima quarta-feira, 22, durante uma trilha na região da Chapada Diamantina no município baiano de Ibicoara.

Ele não corre risco de morte, segundo informações da prima Camila Viana. Os rins voltaram a funcionar, mas a criança não consegue enxergar e nem sente as pernas. Serão feitos novos exames para avaliar se as sequelas serão permanentes. Ele continua internado o Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador.

A professora Erilene Matos, mãe da criança, usou o perfil da sua rede social para agradecer aos amigos e familiares pela corrente de orações. Ela está hospedada em um quarto do hospital, porque eles são de Fortaleza e estavam aqui passando as ferias.

Caso

Natural de Fortaleza, no Ceará, estava de férias na Chapada Diamantina com a mãe, ele foi picado por uma cobra cascavel, quando realizava uma trilha em Ibicoara, na região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Camila Viana, prima do garoto conversou com o Portal do ATarde, ela relatou que era um desejo do menino fazer trilha e que essa foi a primeira vez que o menino foi para Chapada Dimantina. Ela ainda disse que pessoas no momento do acidente tentaram capturar o animal, mas não coseguiram.

Por falta de estrutura no hospital da região, ele teve que ser trazido de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros (Graer).

