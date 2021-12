Estado de saúde de Agnaldo Timóteo se agrava; cantor respira por aparelhos

O estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo, 82 anos, se agravou na manhã desta terça-feira, 28. O artista foi internado dia 20 de maio, no Hospital do Oeste, em Barreiras, após um quadro de pressão alta e princípio de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No dia 21, o cantor foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador.

Segundo o boletim do HGRS, Agnaldo está respirando sob ajuda de aparelhos e encontra-se instável.

No dia 20 o artista chegou a ficar desacordado e precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, onde ficou internado por algumas horas, antes de ser transferido para o Hospital do Oeste.

Ainda conforme o boletim do hospital, qualquer instante, a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico do paciente.

Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas.

