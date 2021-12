Estado dá posse a conselheiros

Foram empossados, nesta quarta-feira, 27 representantes da sociedade civil e poder público para compor o Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia nos próximos dois anos.



Dentre os novos conselheiros, tomou posse o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, tendo como suplente o diretor comercial Edmílson Vaz, que representarão as empresas de jornais e revistas do estado.



A cerimônia no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo, contou com a presença do governador Jaques Wagner.



Os conselheiros devem, entre outras funções, propor medidas para aperfeiçoar a política de comunicação social e articular ações para garantir diversidade e pluralidade na distribuição de verbas publicitárias na Bahia.



Para o governador, a posse representa uma conquista para a democracia: "Sinto-me orgulhoso em ter criado um ambiente para debate amplo, sem dogmas".



O secretário de Comunicação e presidente do conselho, Robinson Almeida, disse que "é fundamental que diferentes pontos de vista possam ser compartilhados para termos discussões pertinentes"

