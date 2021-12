Estado conclui obras de requalificação na ladeira de Santana

Frequentadora da recém-reformada Igreja de Sant’Ana, em Nazaré, a aposentada Rute Correia, de 64 anos, passou a caminhar mais tranquila pelas calçadas do entorno do templo religioso, depois que os passeios foram recuperados e entregues nesta quarta-feira, 19.

A requalificação da Ladeira de Santana é uma das etapas das obras de revitalização dos bairros Nazaré e Mouraria que integram o projeto Pelas Ruas do Centro Antigo. A iniciativa visa requalificar mais de 260 ruas por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas.

Ao todo, 11 bairros, incluindo aqueles que formam o Centro Histórico, receberão investimentos da ordem de R$ 115 milhões para recuperação de vias, melhorias em passeios, colocação de pisos táteis, sinalização, além de implantação da rede de drenagem pluvial.

De acordo com o governador Rui Costa, nesta quarta foi entregue o segundo lote do projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder). As obras abrangem ainda as regiões da Rua Chile, Baixa dos Sapateiros, Comércio, Barbalho, Barris, Politeama, Saúde.

O segundo lote – Centro, Dois de Julho, Politeama e Nazaré – receberá um investimento de R$ 42,9 milhões. As intervenções já foram concluídas em 30 vias, outras nove estão em execução e 50 estão com a previsão para começar as obras.

“Agora, vou pode assistir às missas, caminhar pelas ruas, sem aquela preocupação de cair em um buraco a qualquer hora”, afirmou a idosa, que se apoia em uma bengala.

“Nosso objetivo é revitalizar as duas áreas, para valorizar os imóveis e fazer com que os ocupantes deem uso aos prédios, seja ele residencial ou comercial”, disse o governador. “Para trazer vida e o cotidiano de volta a esses locais”, completou o chefe do Executivo estadual.

O presidente da Conder, José Lúcio, reiterou que as obras incluíram recuperação da pavimentação. O gestor destacou o quesito acessibilidade, com a implantação de rampas para cadeirantes e pisos táteis. “As intervenções chegam para valorizar toda essa área, não só para quem mora, mas para o turismo e atividade econômica”, finalizou.

Pelourinho

Questionado por A TARDE sobre apelo de comerciantes do Pelourinho para que as praças interditadas voltem a abrigar eventos musicais, o governador disse que ocorrerá revitalização e os projetos estão em fase de conclusão. No entanto, ponderou que, após a reforma, irá conversar com os comerciantes. “Se eles tiram sua renda dali, precisam assumir a gestão dos espaços”, pontua.

