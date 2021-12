Estado compra prédio para instalar unidade de tratamento da anemia falciforme

O governo do estado vai comprar o prédio que pertencente a empresa pública federal DataPrev, localizado na avenida Centenário, no bairro do Garcia, para instalar o Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme. O investimento será de R$ 2,33 milhões.

A unidade de saúde foi uma promessa de campanha do governador Rui Costa nas eleições de 2014. A Bahia possui o maior número de pessoas com a doença entre os estados do país, por ser uma enfermidade que acomete com maior frequência a população negra.

O governo vai realizar a compra do imóvel por dispensa de licitação, com o pagamento parcelado em 24 vezes. O projeto está sendo analisado pelas secretarias estaduais da Administração (Saeb) e da Saúde (Sesab) e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).

O prédio fica situado em frente ao Instituto Médico Legal, na Avenida Centenário, no bairro do Garcia. No local já funcionou uma unidade da Dataprev, mas atualmente o imóvel está desocupado.

