Estado anuncia regulamentação de auxílio-transporte para policiais

Após decisão do Tribunal de Justiça da Bahia de suspender o benefício de gratuidade para policiais civis e militares nos coletivos públicos de Salvador, o Governo do Estado divulgou uma nota informando que regulamentou, nesta quarta-feira, 2, o auxílio-transporte para policiais e bombeiros militares.

O Decreto será publicado nesta quinta-feira, 3 , no Diário Oficial do Estado e o benefício atende a um pleito da categoria. Com a mudança, 33 mil militares passarão a receber o benefício na capital e no interior. Ao todo, o Governo do Estado terá uma despesa anual de R$65 milhões.

O pagamento da concessão do mês de janeiro está sendo processado e será disponibilizado a partir da próxima semana.

