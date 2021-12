Estado amplia repasse de verba para Martagão Gesteira

O Governo do Estado aumentou o repasse mensal para o Hospital Martagão Gesteira. O aditivo, no valor de R$ 135,5 mil, foi autorizado nesta segunda, 25, pelo governador Rui Costa (PT). Com isso, a instituição filantrópica passa a receber uma média de R$ 1,485 milhão por mês do estado, que é responsável por financiar 40% dos custos da unidade de saúde.

O aditivo tem o objetivo de auxiliar nos gastos com a Cardiologia Pediátrica, Neurocirurgia e Cirurgia de Urgência. A verba também deve ser usada na desospitalização de crianças com doenças crônicas, assistência domiciliar sem ventilação e com ventilação, ortotraumatologia e leitos de UTI Neonatal.

O Martagão Gesteira funciona desde 1965 e é o único hospital exclusivamente pediátrico em Salvador e região metropolitana. Atualmente, a unidade conta de 220 leitos pediátricos e atende mais de 20 especialidades médicas.

adblock ativo