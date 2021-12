Estado adia operação comercial de novos ferries

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) confirmou o adiamento do início da operação comercial dos novos ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares, prevista para ter início neste domingo, 28.



Segundo a pasta estadual, neste final de semana as embarcações adquiridas na Grécia para reforçar a frota que faz a travessia Salvador-Itaparica continuam fazendo testes de atracação e experimentações de embarque e desembarque de passageiros.



De acordo com a secretaria, a Capitania dos Portos faz inspeções, obedecendo protocolos para liberação das embarcações para a navegação.



A Seinfra não divulgou nova data para o início da operação comercial.

