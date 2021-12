Estádio, hotéis e veículos recebem varredura antibombas para Copa América

A Companhia Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar da Bahia (Bope) e a Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Choque realizam, em Salvador, ações preventivas antibombas para Copa América. As vistorias serão feitas na Arena Fonte Nova, em todos os locais que receberão as delegações e todos os veículos que as transportarão.

Com planejamento da competição iniciado há mais de um ano, a operação já entrou em execução desde o último domingo, 9, quando foi executada a varredura nos hotéis onde estão hospedadas as delegações da Colômbia e Argentina, bem como os centros de treinamentos utilizados pelas seleções.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), a mesma equipe de especialistas realizou, na quarta-feira, 12, a varredura em toda a Arena Fonte Nova. Todos os oito níveis do estádio foram vistoriados com equipamentos que detectam explosivos, agentes químicos e radioativos, cães farejadores e explosivistas em uma operação que durou seis horas.

As varreduras ocorrerão durante todo o evento, chegada de novas delegações e nos dias de jogos.

