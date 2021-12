Estádio de Pituaçu sedia encontro religioso neste domingo

Depois de ser palco da comemoração do Bahia, que, após vencer a Portuguesa por 3 x 0 está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Estádio de Pituaçu sedia neste domingo, 14, o evento religioso 'Terço dos Homens'. Desde às 7h da manhã, cerca de 8 mil fieis estão reunidos para momentos de oração do terço, testemunhos, apresentações musicais, duas palestras, a Santa Missa e o show do Padre Antônio Maria.

De acordo com o Padre Lázaro Muniz, até o início da tarde, são esperadas cerca de 30 mil pessoas no encontro. O encerramento do encontro, com o show do Padre Antônio Maria, está marcado para às 14h.

Terço dos Homens - O movimento, que tem como objetivo valorizar o espírito religioso dos homens, surgiu na Arquidiocese de Salvador há seis anos. Hoje, já são mais de cem grupos espalhados por 128 paróquias.



* com redação de Larissa Oliveira, do A TARDE On Line



adblock ativo