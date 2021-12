Estações têm ferramentas à disposição de ciclistas

Com oito ferramentas - entre chaves de roda, de fenda, inglesa e sextavada, todas presas por cabos de aço - e um calibrador de pneus, a prefeitura municipal inaugurou, nesta fase inicial do programa na Barra e em Ondina, duas estações para pequenos reparos e ajustes gratuitos em bicicletas.

Desenvolvido em conjunto com o Movimento Salvador Vai de Bike e com o apoio do banco Itaú, o chamado Bike Pit Stop deve contar com até 40 totens espalhados pela cidade até o fim do ano e, segundo os idealizadores, é uma iniciativa pioneira em espaços públicos no Brasil.

Os dois primeiros equipamentos - que funcionam 24 horas - estão discretamente instalados na altura do Quartel da Aeronáutica, sentido Ondina, e ao lado de uma base da guarda municipal, na Rua Dias D'Ávila (perto do Farol da Barra).

De acordo com as instruções contidas no aparelho, o usuário deve suspender a bicicleta pelo banco ou quadro, acomodá-la no local indicado e realizar a manutenção necessária.

Pedalando na companhia do filho de 9 anos, na manhã deste domingo, 12, em Ondina, o vendedor Elenaldo Lima, 32, morador do Vale das Pedrinhas, disse ter gostado da novidade. Elenaldo faz parte de um grupo de ciclistas que se reúne três vezes por semana para pedalar e falou da importância da estação para quem faz uso da "magrela".

"Outro dia mesmo passavam de 23h e um colega meu precisou de apoio. Terminamos pedindo ajuda no posto (de gasolina, que funciona bem perto do local). Agora eu vou falar para os meus colegas (sobre a inauguração dos totens)", contou.

O novo equipamento foi aprovado até mesmo por quem não anda de bicicleta, como o morador de Ondina que passeava com o cachorro e foi flagrado pela reportagem manuseando as ferramentas presas.

A dupla Wellington de Jesus, 47, e Reginaldo de Souza Santos, 51 - o primeiro soldador e o outro pedreiro - deixou a rua onde mora, na Avenida Vasco da Gama, na manhã deste omingo, para pedalar em direção à Barra. Já na volta, por volta das 10h30, ambos se depararam com a estação de Ondina.

"Ali atrás mesmo eu vi meu parceiro parando e logo pensei que eu teria de rebocá-lo, que tinha acontecido alguma coisa. Agora com essa oficina grátis no meio da rua ficou muito melhor", disse Santos. De acordo com a assessoria da Secretaria de Manutenção, o modelo adotado - com as peças presas - segue o preceito de dificultar a ação de vândalos, e a instalação de novos totens vai seguir o cronograma de inaugurações da prefeitura, realizado por zonas.

