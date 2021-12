Estações do metrô terão horário especial para jogo do Bahia

As estações Acesso Norte e Campo da Pólvora do metrô vão funcionar em horário especial para jogo Bahia x Santa Cruz na Arena Fonte Nova nesse sábado, 7. Esse locais vão reabrir às 14h30 e funcionarão até 19h15. O jogo, que começa às 14h30, é válido pela Serie B do Campeonato Brasileiro.

As demais estações, Lapa, Brotas, Retiro e Bom Juá, funcionarão normalmente, das 8h às 18h.

adblock ativo