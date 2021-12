Estações do metrô na Paralela iniciam operação nesta terça-feira

As quatro novas estações da Linha 2 do metrô entram em operação nesta terça-feira, 23. Segundo comunicado do governador Rui Costa, divulgado na tarde desta segunda, 22, a partir das 5h estão abertas, “à disposição da população”, as estações Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu.

A Linha 2 está em operação desde dezembro de 2016, entre Acesso Norte 2 e Rodoviária. Com mais quatro estações, o trajeto entre Acesso Norte 2 e Pituaçu, com 8,3 quilômetros, pode ser feito em 12 minutos.

O funcionamento das novas estações ocorre menos de dois anos após o governador Rui Costa assinar a ordem de serviço que autorizou o início das obras da Linha 2.

Junto com a Linha 1, o metrô de Salvador já transportou mais de 32 milhões de pessoas desde 2014. Atualmente, a média de operação do sistema, segundo a Secretaria de Comunicação estadual, é de 92 mil usuários por dia.

A expectativa é passar a receber 180 mil usuários por dia, com a entrada do trecho até Pituaçu.

Passarelas

Os usuários terão acesso às estações Pernambués e Pituaçu por novas passarelas de acesso. Já Imbuí e CAB têm as passarelas existentes requalificadas. Todos os equipamentos possuem piso tátil e câmeras de monitoramento.

O projeto arquitetônico das novas passarelas foi premiado, em 2016, em evento bianual da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea).

A Estação Pituaçu do metrô, com obra iniciada em novembro de 2015, é a maior da Linha 2, na avenida Paralela, com área total de 12.151 m².

A estação terá 14 bloqueios e mais dois exclusivos para pessoas com deficiência, quatro escadas rolantes e seis escadas fixas.

Integrado à Estação Pituaçu, está sendo construído o Terminal de Integração Pituaçu, com capacidade para receber até 140 ônibus por hora.

Estrutura metálica

O terminal está com 80% da estrutura metálica pronta e em execução das lajes de concreto e pilares do viaduto de acesso ao estacionamento, com previsão de conclusão em setembro.

Outros terminais de ônibus integrados à Linha 2 são: Rodoviária Norte, que está em reforma, na fase de substituição da cobertura, e Mussurunga, também passando por requalificação, em fase de execução da cobertura.

Com o novo trecho, foram acrescentados novos trens à frota operacional. Agora são 16 no total, cada um com capacidade para até mil passageiros, com intervalos de cinco minutos na Linha 2 e quatro minutos e 40 segundos na Linha 1, nos horários de pico. Assim, o usuário tem menos tempo de espera nas plataformas e maior conforto nas viagens.

“Estamos colocando em funcionamento mais um trecho do terceiro maior metrô do Brasil, que chegará a 42 quilômetros. Muito em breve, chegaremos até o aeroporto”, afirmou o governador Rui Costa.

