Estações do metrô entre Pernambués e Pituaçu são inauguradas

Quatro novas estações do metrô de Salvador foram inauguradas nesta terça-feira, 23. Os terminais de Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu, que pertencem à Linha 2, começaram a operar comercialmente às 5h. Com isso, o modal passou a percorrer 42 quilômetros, incluindo as duas linhas.

Até então, a Linha 2 chegava até a rodoviária. Agora, o trecho segue entre o Acesso Norte 2 e a Estação Pirajá, trajeto que pode ser percorrido em 12 minutos. Se quiser seguir até a Lapa, o passageiro vai gastar cerca de 20 minutos.

Everton decidiu testar o metrô nesta terça, 23, para ir trabalhar (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Morador de Cajazeiras, o profissional de desenvolvimento de software, Everton Rosário, 23 anos, mudou o trajeto para o trabalho nesta terça. Ele quis conferir as novas estações do metrô.

"Normalmente, eu venho pela BR-324, mas hoje decidi vir pelo metrô para saber como é a estrutura daqui para saber se eu vou chegar mais rápido ou não (no trabalho)", explicou Everton, que quer fugir do trânsito com o uso do modal.

A CCR Metrô, que opera o transporte, ainda não divulgou um balanço de movimento, mas informou, por meio da assessoria, que o fluxo nesta manhã está a cima do esperado para o primeiro dia de funcionamento das novas estações. A maior concentração aconteceu no terminal de Pituaçu.

Atualmente, o metrô transporta em média 92 mil pessoas por dia. A expectativa é que com a inauguração desta terça, cerca de 180 mil usuários passem a usar o transporte.

O serviço está disponível das 5h à meia-noite, inclusive em feriados e nos finais de semana. A tarifa é de R$ 3,60.

Integração

Os usuários do metrô contam com a integração com ônibus. Na estação do CAB, quatro coletivos farão o transporte gratuito para o Centro Administrativo da Bahia (CAB). O serviço fica disponível entre 6h e 19h30, com saídas a cada 15 minutos.

Já quem vai usar a Estação do Imbuí passa a contar com 26 linhas metropolitanas de ônibus fazendo a integração. Para acessar esses coletivos, os usuários devem usar o Metropasse, SalvadorCard ou o cartão do metrô. Desta forma, ele não precisa pagar mais nada no metrô.

EMPRESA PREFIXO CONFIGURAÇÃO ATUAL CONFIGURAÇÃO PROPOSTA EXPRESSO METROPOLITANO 819I2.URB SIMÕES FILHO / ITAIGARA, via AV. PARALELA SIMÕES FILHO / ITAIGARA via TERMINAL PITUAÇÚ VIAÇÃO SOL DE ABRANTES 808I.URB CAMAÇARI / TERMINAL ACESSO NORTE via AV. PARALELA CAMAÇARI / TERMINAL PITUAÇÚ via AV. PARALELA EXPRESSO LINHA VERDE 138.URB ESTAÇÃO URB. TERMINAL ROD. SALVADOR / PRAIA DO FORTE PRAIA DO FORTE / TERMINAL PITUAÇÚ via AV. PARALELA TRANSPORTES COSTA VERDE 860I.URB PORTÃO/TERMINAL FRANÇA via ITAPUÃ – AV. PARALELA – TERMINAL A NORTE PORTÃO / TERMINAL FRANÇA via ITAPUÃ –PITUAÇÚ 860I2.URB PORTÃO / TERMINAL FRANÇA via QUEIRA DEUS – ITAPUÃ –A NORTE PORTÃO / TERMINAL DA FRANÇA via RUA QUEIRA DEUS –PITUAÇÚ B.T.M. (BAHIA TRANSPORTES METROPOLITANOS) 807.URB MONTE GORDO / TERMINAL ACESSO NORTE MONTE GORDO / TERMINAL PITUAÇÚ via AV. PARALELA 852I.URB ITINGA / TERMINAL FRANÇA via AV. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E RIBEIRA ITINGA / TERMINAL FRANÇA via PITUAÇÚ, AV. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E RIBEIRA 854.URB PORTÃO / TERMINALFRANÇA via AV. BONOCÔ – TÚNEL PORTÃO / TERMINAL FRANÇA via TERMINAL PITUAÇÚ - AV. BONOCÔ 854A.URB VIDA NOVA / TERMINAL DA FRANÇA via AV. BONOCÔ – TÚNEL VIDA NOVA / TERMINAL FRANÇA via PITUAÇÚ - AV. BONOCÔ 857.URB AREMBEPE / TERMINAL DA FRANÇA via ITAPUÃ AREMBEPE / TERMINAL DA FRANÇA via ITAPUÃ – TERMINAL PITUAÇÚ 857I.URB AREMBEPE / TERMINAL DA FRANÇA via BA-099 – AV. PARALELA AREMBEPE / TERMINAL DA FRANÇA via BA-099 – TERMINAL PITUAÇÚ 858A.URB KARTÓDROMO / TERMINAL DA FRANÇA via AV. AMARILIO TIAGO DOS SANTOS KARTÓDROMO / TERMINAL DA FRANÇA via AV. AMARILIO TIAGO DOS SANTOS – TERMINAL PITUAÇÚ 858A2.URB KARTÓDROMO / TERMINAL DA FRANÇA via PRAÇA DA ARCANJA KARTODROMO / TERMINAL FERANÇA via PRAÇA DA ARCANJA –PITUAÇÚ 881.URB ITINGA / ITAIGARA via ITAPUÃ ITINGA / ITAIGARA via ITAPUÃ – TERMINAL PITUAÇÚ 883.URB PORTÃO / LAPA via AV. PARALELA – TERMINAL ACESSO NORTE PORTÃO / LAPA via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 883A.URB VIDA NOVA / LAPA via AV.PARALELA – TERMINAL ACESSO NORTE VIDA NOVA / LAPA via AV.PARALELA – TERMINAL PITUÇÚ 883A2.URB VIDA NOVA / BARROQUINHA via AV. PARALELA – TERMINAL A NORTE VIDA NOVA / BARROQUINHA via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 937.URB BURAQUINHO / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA BURAQUINHO / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA –PITUAÇÚ TRANSPORTES DOIS DE JULHO 840.URB VILAS DO ATLÂNTICO / COMERCIO via AV. PARALELA VILAS DO ATLÂNTICO / COMERCIO via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 840A.URB LOTEAMENTO MIRAGEM / COMERCIO via AV. PARALELA LOTEAMENTO MIRAGEM / COMERCIO via AV. PARALELA –PITUAÇÚ 843.URB AREIAS / CALÇADA via JAUÁ – TERMINAL ACESSO NORTE AREIAS / CALÇADA via JAUÁ – TERMINAL PITUAÇÚ 847.URB BARRA DO POJUCA / TERMINAL A NORTE via MONTE GORDO - ITAPUÃ BARRA DO POJUCA / TERMINAL PITUAÇÚ via MONTE GORDO - ITAPUÃ 849.URB VILA DE ABRANTES / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA – TERMINAL ACESSO NORTE VILA DE ABRANTES / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 885.URB VILA DE ABRANTES / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA VILA DE ABRANTES / TERMINAL DA FRANÇA via AV. PARALELA – TERMINAL PITUAÇÚ 885A.URB JAUÁ / TERMINAL DA FRANÇA via VILA DE ABRANTES – AV. PARALELA JAUÁ / TERMINAL FRANÇA via VILA DE ABRANTES, AV. PARALELA PITUAÇÚ 887.URB BARRA DO POJUCA / TERMINAL ACESSO NORTE via AV. PARALELA BARRA DO POJUCA / TERMINAL PITUAÇÚ via AV. PARALELA

