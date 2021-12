Estações da Linha 2 estão em fase final

Até o final deste mês, deverá ser divulgado o resultado do vencedor da licitação para executar a obra que vai ampliar a Linha 1 do metrô, da Estação Pirajá a Águas Claras. A partir da divulgação da concorrência, a previsão do governo estadual é que o chamado tramo 3 seja concluído em até dois anos.

A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 31, pelo titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), Carlos Martins, durante uma visita às estações Acesso Norte e Detran - que formam o traçado da Linha 2 -, previstas para entrar em operação até o fim deste ano.

"A licitação prevê a execução das obras físicas, de engenharia, mas a operação desse trecho continuará sendo da CCR", afirmou o secretário estadual.

Carlos Martins reiterou que a futura estação de Águas Claras deverá ser integrada à nova Estação Rodoviária, a ser instalada na altura da Via Regional.

Com 66% das obras concluídas, a Linha 2 vai conectar o Acesso Norte ao Aeroporto, mas poderá ser ampliada até Lauro de Freitas (Grande Salvador), de acordo com informações do secretário.

"A licitação, no entanto, só será lançada quando a Linha 2 tiver o fluxo de passageiros previsto no contrato", argumentou Martins.

Inauguração conjunta

Na Linha 2, as estações Acesso Norte, Detran e Rodoviária serão inauguradas em conjunto, até o final do ano. As duas primeiras estão com as obras concluídas totalmente, em fase de acabamento, enquanto a terceira aguarda a conclusão das intervenções, disse o titular da Sedur.

"Considerando que recebemos autorização para iniciar as obras na Paralela no início do ano passado, tivemos um grande avanço", avaliou o presidente da CCR Metrô Bahia, Luís Valença, que também acompanhou as visitas às estações.

Na avaliação do gestor, a fase de testes para a operação das primeiras estações da linha ainda requer um certo cuidado. "Por conta da complexidade no Acesso Norte, que funcionará como um entroncamento dos trens, já que temos apenas um pátio para as composições, em Pirajá", detalhou.

De acordo com o presidente da CCR, a previsão para que a Linha 2 esteja em pleno funcionamento é no segundo semestre do ano que vem. "Com a conclusão de todo o traçado, nós esperamos atender mais de 500 mil passageiros por dia, somado o fluxo das duas linhas de usuários", prevê Luís Valença.

