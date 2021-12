Estações da Linha 1 do metrô são reabertas duas horas após falha técnica

Foram reabertas às 9h desta terça-feira, 26, as estações do metrô Bom Juá e Pirajá, que ainda estavam fechadas após uma falha técnica no sistema de energia, ocorrida às 6h47, interrompendo o transporte de passageiros pelo modal.

Na Estação Pirajá, o primeiro trem saiu às 9h06, levando boa parte dos passageiros que lotavam a área de embarque. Entretanto, os usuários que permaneceram na plataforma aguardaram mais de 20 minutos a chegada do segundo trem, que apresentou novo problema para sair e teve de ser desocupado.

Durante a retirada dos passageiros, uma mulher chegou a desmaiar por causa da aglomeração de pessoas. Ela foi atendida por seguranças do metrô e passa bem. Um novo trem chegou à estação e conseguiu sair às 9h34.

Mulher desmaiou devido à aglomeração de pessoas na plataforma

As outras estações da Linha 1 - entre a Lapa e o Retiro - já haviam retomado o funcionamento do serviço, com os trens circulando em um intervalo de quatro minutos e meio.

Enquanto o serviço não havia sido retomado completamente, os usuários utilizaram ônibus gratuitos para se deslocar entre as estações. "O trajeto entre Estação Acesso Norte e Pirajá está sendo feito por ônibus disponibilizado pela CCR Metrô Bahia através da SUMOB aos usuários. Equipe técnica já está no local trabalhando para corrigir a falha e, assim, normalizar o serviço", informou a concessionária.

A falha técnica causou transtornos aos passageiros na manhã desta terça, após todas as estações da Linha 1 serem fehcadas. Com a impossibilidade de utilizar o modal, os usuários lotaram a Estação da Lapa e os pontos de ônibus nas proximidades das estações.

Na Linha 2, os trens sofreram atrasos. Um aviso afixado na estação Flaboyant informava que eles estavam circulando com intervalos de 10 minutos, "por motivo de serviços na via".

A agente de serviços gerais Eliane Freire foi uma das passageiras prejudicadas com o problema. "Eu vim da estação do Retiro mas, quando o trem chegou aqui no Acesso Norte, pediram para a gente sair porque o metrô estava parado e não ia para lugar nenhum. Saí do trabalho agora e moro em Simões Filho", diz ela.

Primeiro trem saiu às 9h06 da Estação Pirajá

Primeiro trem da Estação Pirajá saiu lotado

Passageiros encontraram a Estação Pirajá fechada durante a manhã

