Estacionamentos do Ipac vão oferecer 370 vagas durante carnaval

Os estacionamentos do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC-BA), localizados no Pelourinho, funcionarão durante todos os dias do carnaval de Salvador neste ano, que acontece de 23 a 28 de fevereiro. Ao todo são 370 vagas na Praça das Artes (250), Largo Pedro Archanjo (90) e Largo Jubiabá (30).

O folião pagará o valor único de R$ 20 para estacionar o veículo em um dos três locais.

De acordo com o IPAC-BA, os estacionamentos foram abertos em dezembro de 2016. O instituto realizou reparos e assinou um contrato emergencial de seis meses com a empresa Pare Car. Após o fim do contrato, será realizada uma licitação para escolher a companhia que gerenciará os espaços.

Os estacionamentos da Praça das Artes e do Largo Pedro Archanjo funcionarão 24h durante o carnaval. O do largo Jubiabá ficará aberto das 7h às 23h.

