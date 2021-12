Estacionamentos da prefeitura não permitem tarifa fracionada

Usuários dos quatro estacionamentos administrados pela Prefeitura de Salvador reclamam da falta de opção para o pagamento fracionado do serviço, como já acontece em estabelecimentos privados na cidade. "Acho um absurdo. Nos estacionamentos municipais, que deveriam ter (a opção de pagar fracionado), eles sempre cobram a hora inteira", disse o aposentado Paulo Roberto Freire, que deixou o carro 1h30 no estacionamento Alceu Almoroso Lima, na Avenida Tancredo Neves, e pagou R$ 6. Atualmente, o governo municipal cobra o valor integral da primeira hora, que varia entre R$ 3 e 4, a depender do estacionamento, e R$ 2 pela hora adicional.

A lei municipal 8.055/ 2011, que regulamenta a cobrança fracionada, dispõe apenas sobre os estacionamentos privados, portanto não determina que o mesmo aconteça nos espaços administrados pelo governo municipal. Com ausência da legislação, o Procon informou, por meio da assessoria, que não pode fiscalizar estes espaços.

"Tem que mudar a lei, porque, se a lei não obriga, eles estão no direito de não cobrar. E mesmo não cobrando, ainda é mais em conta (estacionar nestes espaços) do que em outros estacionamentos (privados)", avaliou o funcionário público Rogério Pinheiro, que pagou R$ 6 por 2 horas no espaço administrado pela prefeitura, enquanto gastou R$ 14 por 1h30 em uma área privada.

Já o motorista Gustavo Nascimento considera que "a prefeitura é a primeira a bagunçar" a própria legislação, apesar de não ser obrigado a cumpri-la. Ele, que deixou o veículo 40 minutos no estacionamento São Raimundo, nos Barris, pagou R$ 3, o correspondente a 1 hora completa. "Os outros (estacionamentos privados) têm que cobrar a hora fracionada e a prefeitura não?", questiona o empresário Carmo Politano.

O governo municipal pretende oferecer o pagamento fracionado nos estacionamentos públicos. "Fizemos uma licitação no início do ano para comprar uma máquina para oferecer o pagamento fracionado, mas houve um atraso no processo e também precisamos reformar os espaços. Estamos corrigindo isso essa semana", afirmou o diretor de trânsito da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), Marcelo Correia.

Mesmo sem as máquinas, o dirigente garante que o serviço entrará em operação: "vamos colocar mesmo sem a máquina, vamos improvisar. Isso tem que acontecer no mais tardar até quinta (1º)", disse Correia.

