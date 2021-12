Estacionamento irregular em vagas de gestantes passa a ser autuado

A partir desta terça-feira, 8, quem for flagrado com carro estacionado irregularmente em vagas reservadas a gestantes, localizadas em shoppings, supermercados e lojas, será autuado pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). A infração considerada gravíssima será punida com sete pontos e multa de R$ 293,47.

Desde agosto do ano passado, a Transalvador emitiu gratuitamente mais de 1.800 credencias de gestantes e lactantes, apenas para fiscalização educativa destas vagas. No caso de credenciais para lactantes, a validade dura até a criança completar dois anos, período de amamentação.

O órgão de trânsito fiscaliza diariamente o uso de vagas exclusivas. Quem desrespeitar a norma poderá ser notificado e ter o veículo removido.

Credenciamento

Para o credenciamento, é necessário que a interessada acesse o site da Transalvador, preencha, imprima e assine o Formulário de Solicitação de Credencial, encaminhando-o à autarquia, por correio ou pessoalmente, junto à documentação exigida. Já pessoalmente, o credenciamento pode ser feito na sede, nos Barris, ou nas Prefeituras-Bairro (exceto Barra-Rio Vermelho).

Também é indispensável documento oficial de identificação com foto, em que conste o número do RG e CPF, cópia autenticada em cartório, caso enviado pelo Correio, ou cópia simples acompanhada do original, que será autenticada pelo servidor da Transalvador, caso o credenciamento tenha sido entregue pessoalmente.

Além disso, é preciso apresentar o comprovante de residência, com data de emissão não superior a 3 (três) meses, e atestado médico, contendo a idade gestacional do requerente, o carimbo, o CRM e a assinatura do médico, preferencialmente emitido pelo serviço médico oficial da União, do Estado ou Município.

