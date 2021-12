Estacionamento: funcionários sofrem com cobrança fracionada

Após divulgação da prática de aumento abusivo em estacionamentos privados nos meios de comunicação, funcionários tornaram-se alvos de reclamações constantes.

"Ouvimos críticas, diariamente, no entanto fazemos apenas o nosso trabalho em troca de R$ 710 mensais", afirmou um atendente da Bahia Park, sob anonimato.

A adequação à Lei 8.055/2011, que dispõe sobre a cobrança nesses estabelecimentos por hora fracionada, também demanda mudanças operacionais, como o uso de suportes que facilite o troco.

Segundo o atendente Luiz Cerqueira, 30 anos, que trabalha em um estacionamento no Comércio, passar troco de moedas demanda mais tempo e ocasiona filas e reclamações, principalmente em horário de pico. "Ficamos mais suscetíveis ao erro e, nesse caso, temos que repor o valor", conta.

No Well Park do Empresarial Torres do Parque - Itaigara, os questionamentos continuam sendo sobre a falta de adequação à Lei 8.055/2011.

Até a tarde desta sexta-feira, 19, a empresa continuava cobrando por meio do sistema hora cheia e respeitava apenas 10 minutos de tolerância, em vez dos 15 que dispõe a lei.

"Os clientes reclamam e ficamos sem resposta, porque sabemos que a cobrança não segue a lei", conta outro funcionário que prefere não se identificar.

Tarifa

O aumento de preço continua sendo realizado por estacionamentos que se adequaram à lei. Após adaptação, o estacionamento Well Park no Hospital da Bahia realizou aumento de R$ 3.

Segundo motoristas, o preço cobrado antes era R$ 6 e foi elevado a R$ 9. "Estou guardando todos os tíquetes para denunciar esse abuso", contestou Danuse Leite, 52 a uma atendente.

Segundo o superintendente de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Ricardo Maurício, um aumento de 100% e 50% é considerado abusivo, se comparado ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

"Continuaremos desenvolvendo ações de fiscalização permanente para proteger o direito dos consumidores e inibir essa prática", afirmou o superintendente.

