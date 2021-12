Estacionamento é interditado na avenida Tancredo Neves

Um estacionamento foi interditado, na manhã desta terça-feira, 15, na avenida Tancredo Neves, por não possuir alvará de funcionamento. O estabelecimento estava aberto havia menos de um mês.

Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), o responsável pela área também foi autuado, por exercer a atividade sem a autorização da Prefeitura.

Ainda segundo o órgão, as medidas foram tomadas com base no artigo 8º do Código de Polícia Administrativo que estabelece que os estabelecimentos comerciais, industriais, de crédito, seguro, capitalização, religioso, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, e as empresas, em geral, possuam alvará de funcionamento ou autorização de funcionamento.

adblock ativo