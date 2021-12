Estacionamento do Shopping Bela Vista é autuado pelo Procon

O estacionamento do shopping Bela Vista foi autuado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-Bahia), através da sua Diretoria de Fiscalização, por duas irregularidades encontradas pelo órgão.

De acordo com o órgão de defesa do consumidor, entre as irregularidades estão a exposição no ticket entregue ao consumidor de cláusula que exonera a obrigação do shopping de responder pelos danos causados na prestação do serviço e, a cobrança de multa, em razão do extravio do ticket de estacionamento, com valor superior ao cobrado por uma diária no local.

O Diretor de Fiscalização do Procon-Bahia, Iratan Vilas Boas, diz que o empreendimento tem prazo de dez dias para apresentar defesa. "No ato fiscalizatório, foram constatadas irregularidades. O fornecedor foi autuado e terá um prazo de dez dias para apresesentar sua defesa", afirmou.

Ainda segundo Vilas Boas, o shopping poderá ser multado caso não adeque o estacionamento. A assessoria do Bela Vista informou que está à disposição para prestar esclarecimentos às autoridades e, caso seja necessário, adequar os procedimentos praticados para atender os clientes.

adblock ativo