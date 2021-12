Estacionamento do aeroporto de Salvador tem áreas interditadas após infiltração

Algumas vagas do estacionamento do Aeroporto de Salvador precisaram ser interditadas nesta sexta-feira, 27, após as chuvas que atingiram a região.

Imagens registradas por um leitor do Portal A TARDE mostram que vagas estavam interditadas e poças estavam cercadas com cone e fita zebrada para alertar os motoristas sobre a impossibilidade de uso.

O Portal A Tarde acionou a VINCI Airports, que administra o Aeroporto Internacional de Salvador. Segundo a operadora, foram identificados alguns pontos de infiltração no Edíficio-Garagem e algumas áreas precisaram ser interditadas temporariamente.

"As vagas foram compensadas com outros pontos disponíveis para estacionamento. Os referidos espaços já foram liberados".

