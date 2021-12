Estacionamento de prédio desaba e carros ficam soterrados

O estacionamento de um edifício localizado no bairro do Imbuí cedeu na manhã desta terça-feira, 26, em decorrência da chuva que atinge Salvador desde a madrugada. Alguns carros que estavam no local foram soterrados.

Imagens enviadas por leitores do Portal A TARDE mostram os estragos causados pelo incidente, que provocou ainda um deslizamento de terra no local. Não há informações sobre feridos.

A chuva provocou ainda outros transtornos na capital baiana, como a queda de um poste que atingiu um táxi em Amaralina e o deslizamento de terra que bloqueou a passagem dos veículos nas proximidades da Arena Fonte Nova.

Alguns carros que estavam no local foram soterrados | Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

