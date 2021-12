Estação Retiro do metrô de Salvador opera na segunda

Com 5,8 mil metros quadrados de área, a Estação Retiro do metrô de Salvador vai começar a funcionar na próxima segunda-feira, 25. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 21, comunicado do governo estadual.

A inauguração está prevista para ocorrer às 8h30, com a presença do governador Jaques Wagner, e, a partir das 9h, a estação passará a operar, com elevadores, escadas rolantes e piso tátil.

