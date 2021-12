Estação Pirajá conta com posto de biometria do TRE

Quem passou pela Estação Pirajá na manhã desta segunda-feira, 21, aproveitou a viagem de metrô para atualizar os dados eleitorais no novo posto de recadastramento biométrico. Com nove guichês, a unidade é a 34ª inaugurada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) na capital baiana.

O posto foi inaugurado pelo governador Rui Costa, junto com o presidente do TRE-BA, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, e o diretor-presidente da CCR Metrô Bahia, Luís Valença, em uma parceria firmada entre as três instituições envolvidas.

O posto inaugurado, nesta segunda, tem capacidade para atender um maior número de pessoas em relação aos outros postos, segundo o presidente. “A exemplo dos localizados na sede da Assembleia Legislativa da Bahia e no Tribunal de Justiça da Bahia, no CAB [Centro Administrativo da Bahia]”, comparou Rotondano.

O governador ressaltou que é importante fazer o recadastramento para evitar fraudes durante as futuras eleições. “O processo visa garantir que quem está votando naquele momento é a própria pessoa. O cadastramento é mais um passo na modernização da eleição”, avaliou Costa.

Ampliação

O chefe do Executivo estadual adiantou ter oferecido ao TRE-BA mais três pontos para atendimento do eleitorado nas estações de metrô. “Na rodoviária, em Brotas e na futura estação de Mussurunga, que deverá estar em funcionamento em outubro”, antecipou.

Os eleitores têm até o dia 31 de janeiro do ano que vem para fazer o recadastramento obrigatório em um dos pontos de atendimento de Salvador. Além da sede do TRE-BA, há postos espalhados em 15 localidades da capital, inclusive nas prefeituras-bairro.

Segundo o presidente do TRE-BA, cerca de dois milhões e meio dos dez milhões de eleitores do estado já atualizaram os dados. Dos aproximados dois milhões de eleitores em Salvador, apenas cerca de 500 mil passaram pelo procedimento obrigatório.

Durante o evento, Rui Costa aproveitou a oportunidade e realizou o seu recadastramento (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Convocação

“Em Salvador, a situação está bem aquém do que a desejada. Eu peço aos eleitores que compareçam, para não deixar para a última hora. A partir das 14h, na sede do TRE, quase não tem procura dos eleitores. O movimento é tranquilo”, informou Rotondano.

O presidente alertou sobre o risco de perda de direitos caso o eleitor deixe de fazer o recadastramento. “No futuro, isso vai prejudicar muita gente, que não vai poder receber benefícios sociais, como o Bolsa Família, ser nomeado em concurso público, tirar passaporte”, enumerou.

Rotondano aproveitou para alertar que a lei garante um dia de falta ao trabalhador para que possa atualizar os dados cadastrais. “O cartório eleitoral fornece um atestado de comparecimento. Não precisam se preocupar com isso, pois essa garantia é prevista na legislação”, informou.

Demanda

Antes mesmo de a unidade ser inaugurada na estação do metrô de Pirajá, por volta das 9h, uma longa fila já se formava na área externa da estação por pessoas que tomaram conhecimento do novo posto de cadastramento biométrico por meio do boca a boca.

Mesmo sem a obrigatoriedade de votar nas próximas eleições, a aposentada Lindinalva de Jesus, 78 anos, disse que não abre mão de participar do sufrágio. “Apesar de a idade não me obrigar, eu gosto de votar. A lei diz que é preciso recadastrar, então, temos que cumprir”, afirmou.

Já a diarista Leila Conceição, 38 anos, reclamou de ter que enfrentar a fila a contragosto, por receio de perder o benefício do Bolsa Família. “É um terrorismo psicológico que nos impõem. Como eu preciso do dinheiro, não posso deixar de fazer”, lamentou.

