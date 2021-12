Estação Pirajá começa cobrança de tarifa nesta quinta-feira

A Estação Pirajá do metrô vai iniciar a cobrar tarifa de R$3,30 dos usuários a partir desta quinta-feira, 11. Desde a inauguração em 22 de dezembro de 2015, o local operava de forma assistida, enquanto as demais estações entraram em operação comercial desde janeiro desse ano. O funcionamento será de segunda à sexta-feira, das 5h30 às 22h e, aos sábados, das 5h30 às 14h30.

Mesmo com o início da cobrança, os ônibus que têm parada no Terminal de Integração de Passageiros Pirajá ainda não fazem integração com o metrô. O passageiro deve comprar o cartão nas bilheterias da estação.

As obras da linha 2 do metrô têm previsão de conclusão em 2017. A Linha 1 é composta por oito estações (Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro, Bom Juá e Pirajá).

