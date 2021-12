Estação Pirajá começa a ser modernizada

Melhor acessibilidade a portadores de necessidades especiais, como piso tátil e banheiro adaptado; elevadores; escadas rolantes; sanitários públicos; e áreas para comércio e serviços em geral integram o novo projeto para a Estação Pirajá.

Essas são algumas melhorias no terminal de ônibus que atende uma média de 125 mil usuários por dia, cujas obras foram iniciadas esta semana. O prazo para a conclusão dos serviços não foi divulgado pela CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o metrô de Salvador e o terminal de ônibus urbanos.

A reforma vai resultar na qualificação de uma área de 12.446 m². Na estação ocorrerá a integração entre os ônibus e o metrô, por meio de passarela e escada rolante. O objetivo é facilitar a utilização destes meios de transporte, melhorando a mobilidade.

Segundo informações da CCR Metrô Bahia, durante as obras, a operação das 46 linhas de ônibus e a circulação dos usuários não serão interrompidas.

Construção

Já é possível perceber algumas alterações na dinâmica do local. Isso porque, mesmo com chuva, os operários estão trabalhando para retirar o mato de uma das laterais do espaço. Além disso, três pilastras estão sendo construídas na parte central da estação.

Os atuais transtornos "valem a pena, se pensarmos que o serviço irá melhorar", conforme afirmou o comerciante Davi Silva, de 28 anos, que utiliza a Estação Pirajá frequentemente.

Entre os problemas enfrentados pelos passageiros estão a falta de visibilidade, devido aos tapumes, e o desordenamento de serviços, como a organização dos ônibus. Para a estudante Carine Almeida, 20, as intervenções facilitarão o deslocamento dos passageiros. "O interessante é que poderemos utilizar ônibus e metrô. Isso significa que a espera pelo transporte vai diminuir. Espero que não demore para a finalização das obras", comenta.

Ainda segundo a CCR Metrô Bahia, com a modernização, o terminal de ônibus urbanos ficará mais acessível e confortável para usuários e rodoviários. O novo projeto também prevê adequações das vias que levam os ônibus às plataformas de embarque de passageiros.

