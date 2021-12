Estação Pirajá começa a funcionar em 1º de julho

A Estação de Transbordo de Pirajá tem previsão para começar a operar a partir de 1º de julho. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, 7, pela prefeitura de Salvador. Com isso, a integração entre ônibus e metrô se dará somente através do bilhete único, que pode ser adquirido gratuitamente pelos usuários do transporte público da cidade.

De acordo com a assessoria de comunicação da administração municipal, o terminal de Pirajá funcionará nos mesmos moldes da Estação da Lapa.

Para fazer a integração com outro ônibus ou modal de transporte na estação de Pirajá, cujo acesso não será mais cobrado, a exemplo do que ocorre na Lapa, o usuário terá que fazer a utilização do bilhete único.

Integração

De acordo com dados da Secretaria de Mobilidade (Semob), por mês, o sistema de transporte público realiza cerca de 25 milhões de viagens. Desse total, 4,1 milhões são de integração.

Segundo o titular da Semob, Fábio Mota, a Estação de Transbordo de Pirajá recebe, em média, 300 mil pessoas por dia. O equipamento é de responsabilidade da CCR Metrô e toda a operacionalização das linhas de ônibus será feita pela prefeitura.

“As pessoas estão cada vez mais utilizando o bilhete único, que facilita muito a vida das pessoas. Queremos estimular ainda esta prática”, afirma Mota.

