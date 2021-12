Estação Mussurunga retira catracas e passa a operar como a Lapa e Pirajá

A Estação de Transbordo Mussurunga começou a operar nesta quinta-feira, 7, no mesmo modelo das Estações da Lapa e Pirajá. Ou seja, a integração entre ônibus e metrô no terminal será feita apenas por meio do Bilhete Único, quando o modal chegar até Mussurunga. O cartão pode ser adquirido gratuitamente nos postos do SalvadorCard ou nas Prefeituras-Bairro.

Por conta da mudança, foram retiradas as catracas e a população passa a ter acesso livre à Estação Mussurunga. Antes, era necessário pagar para entrar no terminal, mesmo que não fosse utilizar o transporte público.

Cerca de 200 ônibus operam no equipamento com 31 linhas. Por dia, passam aproximadamente 150 mil passageiros no local.

