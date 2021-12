Estação Mussurunga passa a ser ponto final de quatro linhas de ônibus metropolitanos

A partir desta sexta-feira, 15, a nova estação Mussurunga, na avenida Paralela, passa a ser o destino final das linhas 819I2.URB (Simões Filho), 808I.URB (Camaçari), 807.URB (Monte Gordo) e 138.URB (Praia do Forte).

De acordo com o governo, a mudança visa ampliar a integração entre os ônibus metropolitanos e o metrô, além de otimizar o tempo de viagem dos passageiros da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Para a realização da integração entre os ônibus metropolitanos e o sistema metroviário é necessesário o uso dos cartões Metropasse e da CCR Metrô.

Os primeiros dias da alteração serão acompanhados por fiscais da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), enquanto os funcionários do metrô orientam os passageiros e auxiliam na integração ao longo da semana.

Mudanças na operação

Desde o último dia 7, a estação Mussurunga começou a operar no mesmo modelo das estações da Lapa e Pirajá. Com isso, a integração entre ônibus e metrô no terminal é feita apenas por meio do Bilhete Único, quando o modal chegar até Mussurunga. O cartão pode ser adquirido gratuitamente nos postos do SalvadorCard ou nas Prefeituras-Bairro.

A estação do metrô de Mussurunga começou a funcionar na segunda-feira, 11. Junto com ela, foram inauguradas as estações de Flamboyant, Tamburugy e Bairro da Paz.

