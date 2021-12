Estação Mussurunga muda modelo de funcionamento em setembro

A partir do dia 7 de setembro a estação Mussurunga passará a funcionar igual as estações da Lapa e Pirajá. A medida será tomada para integrar os ônibus com o metrô, que tem previsão para operar normalmente até a região também em setembro. A data ainda não foi definida, de acordo com a CCR Metrô Bahia, empresa responsável pelo funcionamento do transporte metroviário na capital baiana.

Com o novo modelo, os usuários do terminal de Mussurunga poderão pegar um ônibus, descer na estação e depois pegar outro ônibus. A segunda viagem não será tarifada, dentro do intervalo de duas horas entre as passagens nas catracas dos ônibus. Desta forma o cidadão estará integrado. "Com a chegada do metrô, a estação não pode ficar mais com as catracas. Elas serão retiradas e toda a população que tem acesso ao terminal ficará integrada", explicou Fábio Motta, secretário municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Da mesma forma, conforme Motta, a integração valerá - quando o metrô começar a funcionar até Mussurunga - para quem tomar um ônibus, seguido pelo metrô, e finalizar pegando outro ônibus. "A população não vai perder nada, só vai ganhar. Além do mais, esta é uma forma de diminuir a circulação de dinheiro dentro do coletivos", disse.

Bilhete avulso

Para que a integração aconteça o cidadão que usa os coletivos pagando a passagem com dinheiro, deverá adquirir o cartão do "Bilhete Avulso". Ele dará o direito ao usuário de pagar uma passagem e pegar outras conduções no período de duas horas e ficar integrado.

Para que isso aconteça é preciso seguir o seguinte modelo:

- Ônibus/Ônibus

- Ônibus/Metrô/Ônibus

- Ônibus/Metrô

- Metrô/Ônibus

Os cartões de Bilhete Avulso podem ser adquiridos no valor de uma passagem de R$ 3,60 e recarregados em nos pontos de venda. ou na rede credenciada nos principais shoppings da capital.

