Estação Metrô do Aeroporto tem capacidade para 17 mil pessoas

A Estação do Metrô do Aeroporto, que será inaugurada nesta quinta-feira, 26, tem capacidade para atender a um público de mais de 17 mil pessoas por hora, segundo informou o governo estadual.

A nova estação está integrada ao Terminal de Shuttle, ônibus exclusivo para traslado para o aeroporto. Os passageiros também vão contar com o Terminal de Integração de Ônibus, que deve ficar pronto a partir de julho deste ano.

Essa é a última estação do projeto inicial da Linha 2, que pode ser ampliado em mais uma estação em Lauro de Freitas a depender da demanda.

Estrutura

A estação do aeroporto contará com dois bicicletários com um total de 108 vagas. O horário de funcionamento é o mesmo de todo o sistema, das 5h à meia noite, incluindo feriados e finais de semana.

adblock ativo