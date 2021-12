Estação Iguatemi será desativada neste sábado

A partir deste sábado, 26, a Estação de Transbordo Iguatemi será desativada por conta das obras da Linha 2 do metrô. As 53 linhas de ônibus que passam pelo terminal para o centro da cidade serão direcionadas para outras paradas - inclusive no Terminal Rodoviário.

Já os ônibus no sentido aeroporto continuarão usando a via exclusiva, parando em um ponto provisório. Para possibilitar a continuidade da operação das 53 linhas de ônibus que trafegam na região no sentido centro serão disponibilizados dois pontos provisórios, localizados no trecho entre a Madeireira Brotas e a rodoviária.

Conforme informações da CCR, concessionária responsável pelas obras do metrô, as intervenções vão durar pelo menos cinco meses. As instalações da estação vão abrigar as salas técnicas e operacionais da futura estação rodoviária do metrô.

Mapa dos pontos para onde serão remanejados os coletivos (Imagem: Divulgação | Semob)

Horários

Segundo a CCR, as estações do metrô terão horários de funcionamento diferenciados nesta última semana de 2015. Neste sábado, todas as estações encerram as atividades às 14h30. No domingo, 27, o sistema não funciona.

Entre a próxima segunda e o dia 31 de dezembro, a Estação Pirajá funcionará das 11h às 14h. As demais estarão abertas das 5h30 às 22h.

