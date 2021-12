Estação do metrô na Bonocô é inaugurada

Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira, 13, a nova estação do metrô, na avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), que integra a linha Salvador-Lauro de Freitas.

Além do governador Rui Costa e do prefeito de Salvador, ACM Neto, que participaram de uma coletiva de imprensa, a cerimônia também contou com a participação do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, do secretário de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins, presidente da CCR Metrô Bahia, Luís Valença.

O ministro das Cidades revelou que este é um passo importante para atender os anseios da população. "Há dois anos, milhões de brasileiros foram às ruas para pedir melhoria no transporte público, em uma manifestação histórica. Salvador e a Bahia demonstram que estão correspondendo a este clamor", disse Kassab.

Já o governador Rui Costa aproveitou para anunciar um show de inauguração da Estação Pirajá, cujas atrações ainda serão definidas. O evento deve ocorrer entre 15 e 18 de dezembro e deve contar com a presença da presidente Dilma Rousseff.

A Estação Bonocô tem uma área de 6.140 m² e levou 10 meses para ser construída. Segundo estimativas do governo do estado, o terminal beneficiará cerca de 80 mil pessoas dos bairros Cosme de Farias, Brotas, Candeal e Luís Anselmo. Localizada entre estações de Brotas e Acesso Norte, a Bonocô é a sétima da linha 1 do sistema. Ela também conta com um bicicletário com 180 vagas.

O horário de funcionamento do terminal será o mesmo dos demais - de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. O acesso continua sendo gratuito.

A operação comercial do metrô de Salvador vai começar no dia 21 de dezembro, quando será inaugurada a estação Pirajá do sistema. No entanto, o valor da tarifa do metrô, que será integrado aos sistemas de ônibus metropolitano e urbano, ainda não foi definido.

