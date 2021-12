A estação do metrô do aeroporto será inaugurada nesta quinta-feira, 26, às 9 horas. Com isso, será concluído o projeto original da Linha 2, que começa no Acesso Norte.

Contabilizando as duas linhas, o metrô de Salvador passa a ter 20 estações e oito terminais de integração, permitindo que os usuários saíam da Lapa até o aeroporto, usando as linhas 1 e 2.

Lauro de Freitas

O projeto inicial da Linha 2 é encerrado no aeroporto, mas já há uma previsão de extensão do sistema com a construção de mais uma estação em Lauro de Freitas, na região metropolitana. Contudo, de a cordo com a CCR, essa nova estação depende do movimento no terminal do aeroporto.

É necessário que esta última estação tenha um movimento de seis mil passageiros no horário de pico por seis meses consecutivos. Caso isso ocorra, será iniciado os estudos para implantação da nova estação.

