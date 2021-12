Estação do metrô de Bom Juá é inaugurada nesta quinta

A estação do metrô em Bom Juá foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, 23, em cerimônia com a presença do governador Rui Costa, o ministro das Cidades Gilberto Kassab e o prefeito de Salvador, ACM Neto.

Os dois vistoriaram o equipamento, que ocupa 5.150 m² de área construído. A previsão do governo é que mais de 70 mil pessoas que vivem nos bairros de Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, Calabetão, Mata Escura, Arraial do Retiro, Barreiras, São Gonçalo e Bom Juá sejam beneficiadas.

A viagem entre Bom Juá e Lapa acontece no tempo estimado de 15 minutos. Com esta estação, a Linha 1 do metrô passa a ter 9 km de extensão. O investimento nas duas linhas são de R$ 3.6 bilhões.

O metrô funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Mesmo com a inauguração desta estação, o sistema permanece em operação assistida, com passagem gratuita. De acordo com o governador Rui Costa, o início da cobrança - que ainda não teve valor definido - pode ser feito ao fim das obras da estação de metrô em Pirajá, entre os meses de junho e julho.

Viagem entre Bom Juá e Lapa levará 15 minutos de metrô (Foto: Elói Corrêa | GOVBa)

