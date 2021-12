A partir do próximo dia 26, a Estação de Transbordo Iguatemi será desativada por conta das obras da linha 2 do metrô. As 53 linhas de ônibus que passam pelo terminal para o centro da cidade serão direcionadas para outras paradas.

Já os ônibus no sentido aeroporto continuarão usando a via exclusiva, parando em um ponto provisório. Para possibilitar a continuidade da operação das 53 linhas de ônibus que trafegam na região no sentido centro serão disponibilizado dois pontos provisórios, localizados no trecho entre a Madeireira Brotas e a rodoviária.

A informação foi confirmada pelo secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota. "Essa era uma medida necessária para o andamento das obras do metrô naquela região", explicou o gestor municipal.

Segundo ele, "hoje, cerca de 178 ônibus por hora passam pela região da rodoviária. Com a mudança, esse número vai subir para cerca de 400".

A CCR Metrô Bahia está alargando a Av. Paralela, na região do Hospital Sarah, pois o tráfego de ônibus naquela região tende a aumentar com a mudança. "Foi uma das nossas condicionantes. A CCR terá que alargar também o outro sentido (centro)", afirmou Mota.

Via exclusiva

Um entrave a ser contornado na obra da linha 2 do metrô é a via exclusiva de ônibus do Iguatemi. A Estação Pernambués, que vai ficar em frente ao Makro, por exemplo, será construída sobre o corredor de ônibus, que ainda tem previsão de uso após a desativação da Estação de Transbordo Iguatemi.

