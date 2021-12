Estação de Pirajá começa a cobrar passagem nesta quinta

A operação comercial da Estação Pirajá do metrô começa nesta quinta-feira, 11. Os demais terminais já estavam cobrando normalmente. A tarifa é de R$ 3,30, o mesmo valor da passagem de ônibus.

As linhas de ônibus da Estação de Pirajá ainda não estão integrados com o metrô. Portanto, para embarcar o passageiro precisa comprar o cartão nas bilheterias do Metrô.

A estação também passou a funcionar em horário estendido: de segunda à sexta, das 5h30 às 22 horas e aos sábados, das 5h30 às 14h30. O terminal não funciona aos domingos e feriados.

A viagem entre Pirajá e a Lapa dura 18 minutos e não é preciso desembarcar em Bom Juá. A Linha 1 conta com oito estações (Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Acesso Norte, Retiro, Bom Juá e Pirajá), com 12 km de extensão.

Já a linha 2 deve ser finalizada em 2017.

adblock ativo