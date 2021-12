Estação de metrô recebe Hemóvel durante o mês de junho

Entre os dias 12 e 15 de junho, a Estação Retiro do Metrô (Linha 1), receberá o Hemóvel em prol da campanha Junho Vermelho. A unidade móvel estará localizada no estacionamento do terminal das 8h às 16h, visando atender os doadores.

A ação é realizada pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) junto com a CCR Metrô Bahia. Durante esse mês, será realizada uma campanha focada em conscientizar a população sobre a doação de sangue.

Paralelo à ação, a CCR Metrô Bahia também irá promover uma exposição fotográfica para apresentar colaboradores voluntários, locais e informações para doar. A exibição estará disponível a partir desta quinta, 7, nas estações Pirajá, Rodoviária e Aeroporto.

adblock ativo