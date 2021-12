Estação de bicicletas do Porto da Barra é desativada

A partir das 22h deste sábado, 23, a estação de compartilhamento de bicicleta do Porto da Barra será desativada pela prefeitura. A ação será necessária para dar prosseguimento as obras de requalificação da orla no bairro. Segundo a prefeitura, não era possível garantir a segurança dos ciclistas. A estação só será reativada quando as intervenções - que devem terminar em março - estiverem finalizadas.

A estação de bicicletas faz parte do Movimento Salvador Vai de Bike. Para ter direito a usar um dos 10 veículos disponíveis em cada estação - que já chegam a 25 -, é preciso realizar um cadastro no site e pagar uma taxa anual de R$ 10. O pagamento é feito por meio de cartão de crédito.

adblock ativo