Estação da Lapa será inaugurada no próximo dia 29

A Estação da Lapa será inaugurada no dia 29 de março, como parte das comemorações dos 467 anos de Salvador. No entanto, de acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Fábio Rios Mota, o espaço já conta com 100% das obras concluídas.

Até a entrega oficial, operários continuarão trabalhando na finalização de pequenos reparos, na instalação de sinalização e demais equipamentos. A previsão, segundo Mota, é que, no próximo dia 20, 100% das cerca de 200 linhas de ônibus que circulam no local voltem a entrar na estação com a reabertura do subsolo.

Apesar da pendência de alguns reparos, quem utiliza o espaço já consegue notar grandes mudanças. Segurança, iluminação, sinalização das linhas de ônibus, limpeza e espaços livres para circulação são algumas delas.

A vendedora Valnísia Santana, de 32 anos, que reside no bairro de Nazaré e utiliza a estação diariamente, contou que se sente aliviada ao ver as escadas rolantes em pleno funcionamento. "Volto muito tarde do trabalho e precisava subir mais de 200 degraus todos os dias, porque as escadas sempre estavam quebradas", disse.

Além dos serviços básicos, após a inauguração, a estação contará, ainda, com quatro elevadores para carga e acesso, 64 quiosques - entre lojas e lanchonetes -, além de telões com informações sobre as linhas de ônibus e câmeras de segurança e monitoramento 24h.

"O que está sendo feito agora é a finalização dos serviços. O usuário da estação não vai receber um equipamento apenas reformado, mas completamente reconstruído. Salvador vai ganhar a estação de ônibus mais moderna e eficiente do país", garantiu Mota.

Transeuntes antes da reforma tinham que subir escadaria (Foto: Raul Spinassé l Ag. A TARDE l 01.12.14)

Manutenção

Depois da entrega oficial, a concessionária Nova Lapa, vencedora da licitação para ocupação, reforma e administração do espaço durante 35 anos, também terá como atribuição a manutenção dos equipamentos.

Para tanto, foi construída uma sala de videomonitoramento, onde funcionários acompanham imagens de cerca de 100 câmeras espalhadas pela estação.

Por meio dos vídeos, exibidos em tempo real, os agentes vão poder monitorar a ação de vândalos e até a ocorrência de furtos e assaltos.

"Os agentes que atuam nesse setor estão em constante contato, via rádio, com todos os 80 homens que fazem a segurança do local. Caso seja detectada alguma ocorrência, os homens são acionados e informados sobre o ocorrido para que ajam imediatamente", explicou o presidente do consórcio Nova Lapa, Zilney Campello.

Segundo ele, do início da obra até o momento, não foram registrados casos de vandalismo ou nenhuma intercorrência nas dependências da Estação da Lapa.

"Percebemos que os usuários estão colaborando bastante com a manutenção do espaço, jogando o lixo na lixeira, conservando os banheiros e preservando os equipamentos. Acreditamos que as melhorias aumentaram a autoestima dos usuários, que já estavam habituados a ver um espaço sem conservação", disse.

adblock ativo