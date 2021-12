Estação da Lapa ganha galeria de grafite com lideranças negras

Quando as tintas de spray do coletivo Museu de Street Art Salvador (Musas) se misturaram às batidas de percussão do Ilê Aiyê, na manhã desta segunda-feira, 18, por alguns instantes foi como se o tempo houvesse dado uma trégua à agitação urbana do dia a dia. Principalmente para quem esperava o ônibus no subsolo da Estação da Lapa.

As 36 ilustrações de grafite nas pilastras do local são, agora, espaço de reconhecimento para temas e heróis relacionados à cultura afro-brasileira, que contribuíram para o movimento de resistência e luta da comunidade negra.

Nas pilastras estão representados heróis e heroínas da cultura negra, como Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, Tereza de Benguela, Nzinga Mbandi e Maria Filipa.

A galeria de grafite da Lapa é uma homenagem às comemorações do Novembro Negro. Foi entregue pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e faz parte do projeto Mais Grafite – realizado desde 2016 –, que já promoveu 12 oficinas, teóricas e práticas, com cerca de 720 alunos de 11 escolas da rede estadual sobre a arte de rua.

O trabalho começou no dia 21 de novembro e foi realizado durante a madrugada. “Ficou muito bonito. Há muitas referências da cultura afro. Isso serve como combustível para que possamos estudar mais sobre essas pessoas”, destaca o estudante Marcos Santos.

A estação de metrô de Pirajá, as sedes do Centro Social Urbano dos bairros de Narandiba e do Nordeste de Amaralina e a sede da Ronda Maria da Penha, em Periperi, também foram contempladas.

