Estação da Lapa é reinaugurada com protesto e confusão

A reinauguração da Estação da Lapa nesta terça-feira, 29, é marcada por um embate entre políticos da base do governo municipal e manifestantes. Após realizar uma assembleia nos Barris, um grupo com cerca de 300 servidores, que estão em greve, decidiu seguir para a Lapa para protestar. A manifestação causa confusão no local.

Enquanto os funcionários públicos gritam palavras de ordem, o prefeito ACM Neto mantém a programação do evento e segue discursando. Ele classificou a manifestação de "baderna política". Aliados de Neto seguiram o mesmo discurso e chamaram o grupo de "viúvas do PT".

O prefeito ainda questionou a legitimidade do movimento grevista, alegando que apenas a minoria dos servidores municipais participa do movimento. Neto afirmou que não vai ter medo de cortar o salário dos grevistas. "Quem quer salário, tem que trabalhar", disse o prefeito, endurecendo o discurso.

Policiais militares fizeram um cerco para evitar a aproximação dos manifestantes e usaram gás de pimenta em dois locais da estação durante a saída do prefeito. Ninguém ficou ferido, mas pessoas que estavam no local ficaram assustadas e reclamaram de mal estar.

Os servidores municipais estão em greve desde o último dia 15, pedindo reajuste linear de 17%. Eles também pedem aumento do auxílio-alimentação de R$ 14 para R$ 25.

