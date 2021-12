Estabelecimentos oferecem descontos para mulheres nesta sexta

Nesta sexta-feira, 8, é celebrado o Dia Internacional da Mulher e durante a data os comércio se volta para disponibilizar promoções e brindes ao público feminino. Em Salvador, diversos estabelecimentos oferecem descontos.

Petersen Tattoo - O estúdio oferece uma promoção de R$ 200 para as 100 primeiras clientes que forem fazer tatuagem em uma as unidades com tamanho 6cm por 6cm. Já as 100 primeiras que forem fazer colocação de piercing receberão 10% de desconto. As interessadas devem printar o cupom disponibilizado nas redes sociais da empresa e apresentar na recepção, a promoção é permitida somente neste mês.

Onde:Salvador Shopping ou Shopping Paralela

Horário: das 9h às 22h (segunda a sábado) | das 13h às 21h (sábados e domingos)

Joy! Cozinha Oriental - As mesas que possuírem três mulheres ou mais irão receber 8% de desconto no restaurante para qualquer prato.

Onde:Alpha Mall (Alphaville 1)

Horário: a partir das 15h

adblock ativo