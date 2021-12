Estabelecimentos funcionam em horário especial durante jogo do Brasil

Por conta do jogo entre Brasil e Sérvia, pela fase de grupos da Copa do Mundo 2018, os shoppings e outros estabelecimentos comerciais de Salvador terão horário especial de funcionamento nesta quarta-feira, 27.

Com o início da partida marcado para as 15h, a maioria dos centros de compras vai funcionar até as 14h30 e reabrir às 17h30. Este é o caso dos shoppings da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Paralela, Barra, Paseo e Bela Vista. Neste horário, as praças de alimentação terão funcionamento facultativo.

O Center Lapa, por sua vez, será reaberto assim que a partida for finalizada, às 17h. Já o Shopping Piedade só funcionará das 9h às 14h30.

Mercados

As lojas das redes Extra e GBarbosa vão fechar 15 minutos antes da partida, às 14h45, e reabrir logo após o final do jogo.

As unidades do Assaí também fecharão 15 minutos antes e reabrirão 15 minutos após a partida, da mesma forma que a Perini - com exceção das lojas dos shoppings, que acompanham os horários de cada estabelecimento.

Já o Walmart, Bompreço, Hiper Bompreço e Maxxi Atacado funcionarão normalmente, das 7h às 22h.

O mercado Todo Dia também mantém o horário normal, das 7h às 20h. O Sam's Club fica aberto das 8h às 21h.

Repartições públicas

Por conta do decreto nº 18.398/2018, do governador Rui Costa, o expediente nas repartições públicas estaduais será até as 13h. Já as agências dos Correios funcionam até 15h.

Bancos

Os bancos devem funcionar das 9h às 13h, segundo recomendação da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Entretanto, cada banco pode funcionar de acordo com seus horários específicos.

